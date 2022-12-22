Не очень экономят: сколько у россиян осталось иранских дронов из новой партии

Российские оккупанты не слишком экономят иранские дроны-камикадзе. Такой вывод можно сделать, проанализировав количество использованных "Шахидов" во время последних атак.

Сколько иранских дронов осталось у россиян

Последняя партия из Ирана насчитывала 250 беспилотников. Об этом в эфире национального телемарафона заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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На 22 декабря у россиян осталось еще около 190 ракет.

Не очень они их (дроны – 24 канал) экономят, учитывая те атаки, которые были уже сделаны. С учетом новой партии, к настоящему моменту мы подсчитали, что осталось их около 190,

– сказала Гуменюк.

Нашим военным удалось установить эту информацию, подсчитав все дроны, которые оккупанты запустили по Украине. В частности сбившие и попавшие по объектам инфраструктуры.

Зеленский упомянул об Иране во время выступления в Конгрессе

Выступая перед американским Конгрессом 21 декабря Владимир Зеленский вспомнил о том, что Иран поставляет России дроны. Он подчеркнул, что Москва нашла сообщника в своей геноцидной политике против Украины. Зеленский призвал США остановить Иран пока тот не ударил по другим союзникам.

В ответ в Иране очень возмутились этим. Представитель МИД страны Нассер Канаани даже цинично пригрозил Украине. Мол, они больше не могут слушать эти "выдумки" и "терпение" может иссякнуть.