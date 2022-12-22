Скільки іранських дронів залишилося у росіян

Остання партія з Ірану налічувала 250 безпілотників. Про це в ефірі національного телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

До теми 35 дронів по Україні: чому росіяни застосовують обстріли “Шахідами” вночі

Станом на 22 грудня у росіян залишилося ще близько 190 ракет.

Не дуже вони їх (дрони – 24 канал) економлять, беручи до уваги ті атаки, які були вже зроблені. З урахуванням нової партії, на цей момент ми підрахували, що залишилося їх близько 190,

– сказала Гуменюк.

Нашим військовим вдалося встановити цю інформацію підрахувавши всі дрони, які окупанти запустили по Україні. Зокрема ті, які збили, і ті, які влучили по об'єктах інфраструктури.

Зеленський згадав про Іран під час виступу в Конгресі

Під час виступу перед американським Конгресом 21 грудня Володимир Зеленський згадав про те, що Іран постачає Росії дрони. Він наголосив, що Москва знайшла спільника у своїй геноцидній політиці проти України. Отож Зеленський закликав США зупинити Іран поки той не вдарив по інших союзниках.

У відповідь в Ірані дуже обурилися на це. Представник МЗС країни Нассер Канаані навіть цинічно пригрозив Україні. Мовляв, вони більше не можуть слухати ці "вигадки" і "терпіння" може вичерпатися.