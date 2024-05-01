Сколько Россия имеет ракет "Циркон", "Оникс", "Калибр" и Х-69: ГУР назвало количество

Главное управление разведки Министерства обороны Украины назвало ориентировочные запасы в России. Речь идет о ракетах типа "Циркон", "Оникс", "Калибр" и Х-69.

В частности, в ГУР МО описали динамику российского производства подобного вида вооружения, которым оккупанты атакуют гражданское население нашего государства.

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Сколько таких ракет имеет Россия

Как рассказали в украинской разведке, по состоянию на конец апреля 2024 года на вооружении вооруженных сил России находятся около 40 единиц гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М22 "Циркон". В то же время темпы производства этого вида вооружения достигает до 10 единиц в месяц.

В частности, враг сейчас имеет около 400 единиц крылатых ракет 3M55/3М55М "Оникс"/"Оникс-М". Отмечается, что темпы изготовления подобного вооружения составляют до 10 единиц в месяц.

В то же время крылатых ракет 3М-14 "Калибр" у оккупантов сейчас около – 270 единиц. Согласно информации ГУР МО, темпы производства – 30 – 40 единиц в месяц.

Также сообщается, что россияне по состоянию на сейчас имеют 45 единиц управляемых авиационных ракет Х-69. Темпы производства – 1 – 3 единицы в месяц.

Что этому предшествовало

Ранее представитель ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал, что Россия имеет около 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью полета более 350 километров.

Мы наблюдаем тенденцию, что они, как правило, пытаются держать свои запасы на уровне не менее 900 ракет,

– отметил он.

Представитель ГУР добавил, что российские войска начинают массированные обстрелы, когда им удается накопить более 900 ракет, как только этот показатель становится меньше – они прекращают массированные удары, поэтому сейчас они приближаются к своему лимиту.

По прогнозам Скибицкого, в апреле Россия планировала произвести около 40 ракет Х-101. Далее россияне будут вынуждены снова взять некоторую паузу для накопления ракет и "Шахедов".