Четверть годового бюджета: в Forbes подсчитали, сколько Россия потратила на войну за 9 месяцев

Ровно 9 месяцев и 1 день назад Россия начала кровавую войну против Украины. С тех пор страна-агрессор выпустила по украинским городам сотни ракет, еще тысячи единиц техники были уничтожены нашими защитниками. Не говоря уже о живой силе, которая в России никогда не ценилась.

Издание Forbes посчитало, во сколько миллиардов России уже обошлась война.

Важно Сколько тратят на войну Украина, Россия и НАТО

Сколько денег тратит Россия

Прямые военные расходы России за 9 месяцев войны составляют примерно 82 миллиарда долларов.

Эта оценка включает в себя непосредственные расходы, необходимые для поддержки военных действий. Но не включает стабильные расходы на оборону или потери связанные с экономикой.

В 2021 году все бюджетные доходы России составляли 340 миллиарда долларов. То есть, Россия уже потратила четверть прошлогодних доходов на военные действия. Цифры говорят, что без денег за нефть и газ Россия может не потянуть войну в 2023 году.

Расходы на армию

В России контрактникам обещают зарплату от 200 тысяч рублей в месяц за участие в войне в Украине. В среднем, на одного солдата тратится примерно 200 долларов в день. А как мы помним, в октябре Россия резко увеличила численность своих войск, мобилизовав 300 000 мужчин. Следовательно, только оплата зарплат "мобикам" обойдется в дополнительные 1,8 миллиарда долларов в месяц.



Сколько Россия потратила на обеспечение армии?

Также в последние два месяца резко увеличилось количество потерь среди военных РФ. Отчасти это тоже связано с появлением на фронте неподготовленных мобилизованных. Если летом сумма компенсаций, которые должны выплачиваться погибшим и раненым, оценивалась около миллиарда долларов ежемесячно, то за последний месяц войны она превышает 3,5 миллиарда долларов.

Ракеты, снаряды и амуниция

Основная статья расходов армии во время войны – это боеприпасы и военные. По разным оценкам Россия в этой войне использовала от 10 до 50 тысяч снарядов в день. Средняя стоимость снаряда русского калибра около 1000 баксов. Следовательно, только на обеспечение артиллерии россияне потратили более 5,5 миллиарда долларов.

Очевидно Россия не готовилась к столь длительной войне и ее запас снарядов и возможности производства не позволяют обеспечить собственные потребности,

– констатирует издание.

В общей сложности враг выпустил более 4000 ракет по Украине. Средняя стоимость одной российской ракеты составляет 3 миллиона долларов. Однако эти суммы – не больше всего, на что тратит Россия. Существенный минус в казну страны-агрессора нанесли потери в технике. Общие потери российской авиации в денежном эквиваленте составляют 8 миллиардов долларов.



Сколько техники потерял враг / Фото Forbes

Добавим, что украинские защитники каждый день ликвидируют врага. За 9 месяцев войны на "концерт Кобзона" отправились уже 85 720 российских оккупантов.

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