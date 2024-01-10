Вадим Скибицкий, заместитель начальника ГУР Минобороны Украины, сообщил о значительной численности российских сухопутных войск, ведущих боевые действия против Украины. Собственно сейчас воюет 462 000 оккупантов, а укомплектованность подразделений сохраняется на уровне от 92 до 95%.

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Россия нацелена воевать

Скибицкий отметил, что благодаря высокому уровню укомплектованности российские захватчики могут проводить ротации, отводить на восстановление утратившие боеспособность подразделения и избегать новой интенсивной волны мобилизации. Это позволяет поддерживать высокий уровень боевой готовности.

Были моменты, когда укомплектованность снижалась до 89-90%, но в результате продолжения мобилизации им удается поддерживать именно на таком уровне 92-95% эту группировку,

– заявил представитель ГУР.

Чиновник отметил увеличение численности российских войск с начала полномасштабного вторжения, когда сухопутный компонент армии врага насчитывал от 180 000 до 190 000 человек. Также, по его словам, интенсивность боевых действий значительно выросла по сравнению с войной на Донбассе.

Обратите внимание! Очевидно, что такая численность и укомплектованность российских войск является свидетельством стратегического планирования со стороны Кремля и его готовности к длительному ведению военных действий против Украины.

По словам Скибицкого, к войне против Украины привлечены не только сухопутные войска, но и 35 000 "росгвардейцев", авиация, Черноморский флот и другие подразделения, обеспечивающие оккупационный режим на временно захваченных оккупантами территориях.

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