Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР Міноборони України, повідомив про значну чисельність російських сухопутних військ, які ведуть бойові дії проти України. Власне, наразі воює 462 000 окупантів, а укомплектованість підрозділів зберігається на рівні від 92 до 95%.

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Росія націлена воювати

Скібіцький зазначив, що завдяки високому рівню укомплектованості російські загарбники мають змогу проводити ротації, відводити на відновлення підрозділи, які втратили боєздатність, та уникати нової інтенсивної хвилі мобілізації. Це дозволяє їм підтримувати високий рівень бойової готовності.

Були моменти, коли укомплектованість знижувалась до 89-90%, але внаслідок продовження мобілізації їм вдається підтримувати саме на такому рівні 92-95% це угруповування,

– заявив представник ГУР.

Посадовець наголосив на збільшенні чисельності російських військ з початку повномасштабного вторгнення, коли сухопутний компонент армії ворога нараховував від 180 000 до 190 000 осіб. Також, за його словами, інтенсивність бойових дій значно зросла порівняно з війною на Донбасі.

Зверніть увагу! Очевидно, така чисельність та укомплектованість російських військ є свідченням стратегічного планування з боку Кремля та його готовності до тривалого ведення військових дій проти України.

За словами Скібіцького, до війни проти України залучені не лише сухопутні війська, а й 35 000 "росгвардійців", авіація, Чорноморський флот та інші підрозділи, які забезпечують окупаційний режим на тимчасово захоплених окупантами теренах.

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