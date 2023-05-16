Кремль привлек все, что мог, – Буданов рассказал, сколько россиян воюют в Украине

В Украине воюют до 400 тысяч российских военных. В частности, из частных военных компаний и росгвардии.

Об этом в интервью в программе "Разные люди" рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сообщает 24 Канал.

Стоит прочесть 80% – правда: Буданов высказался о заявлениях Пригожина

В Украине есть около 400 тысяч оккупантов

Буданов отметил, что Кремль привлек всех, кого мог.

Группировка, непосредственно вовлеченная в нашем государстве – это около 370 тысяч военного компонента, чуть более 20 тысяч войск – национальная гвардия. И по состоянию на сегодняшний день уже около 7 тысяч в совокупности различных военизированных формирований, вроде частных военных компаний, разного рода добровольцев,

– добавил руководитель украинской разведки.

По его словам, на стороне россиян сражается очень мало иностранцев.

"Они и не пытались особенно иностранцами воевать. Они использовали в Украине подход к пополнению потерь заключенными", – пояснил Буданов.

Интересно Прямые поставки боеприпасов оккупантам от спецназовцев СБУ: воины показали мощное видео

Общие потери захватчиков в Украине

Скоро количество погибших оккупантов в Украине пересечет отметку в 200 тысяч человек. Только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали по меньшей мере 520 российских захватчиков.

По состоянию на утро 16 мая потери среди личного состава оккупационной армии составили около 199 980 человек. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения наши воины испепелили кучу вражеской техники, в частности: