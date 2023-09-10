Сколько окупантов сейчас на Запорожском направлении: Силы обороны рассказали о тактике врага

Недавно в ГУР назвали общее количество ворвавшихся в Украину российских солдат. Силы обороны объяснили, сколько оккупантов находятся на Таврическом направлении, которое охватывает Запорожскую область и часть Донбасса.

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун прокомментировал недавнее заявление заместителя Кирилла Буданова о количестве российских военных в Украине. Интересной информацией он поделился в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что этому предшествовало

Недавно заместитель председателя ГУР МО Вадим Скибицкий сообщил, что на временно оккупированных территориях Украины, включая Крым, в настоящее время Россия сосредоточила 420 тысяч солдат. Об этом свидетельствуют данные нашей разведки.

По его словам, это число не учитывает росгвардию, специальные подразделения и другие силовые структуры страны-агрессорки. Также не учитывались те захватчики, которые обеспечивают оккупационные администрации на временно захваченных россиянами территориях Украины.

Что рассказал Штупун

Представитель Сил обороны не назвал конкретную цифру, однако он отметил, что на Таврическом направлении сейчас находится треть того количества оккупантов, которое назвал Скибицкий. Таким образом, речь может идти о более чем 140 тысячах захватчиков.

Штупун также рассказал о тактике россиян на Таврическом направлении.

Это активная оборона. То есть, враг, где располагает какой-то разведывательной информацией, пытается бить по определенным позициям. Трудно назвать это каким-то контрнаступлением. Это просто попытки улучшить тактическое положение,

– объяснил спикер.

Он подчеркнул, что эти попытки безуспешны. Потому что наши воины на Марьинском и других направлениях стоят в обороне, давят на врага и выдавливают противника с позиций.

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