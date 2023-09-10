Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун прокоментував нещодавню заяву заступника Кирила Буданова щодо кількості російських військових в Україні. Цікавою інформацією він поділився в етері телемарафону, передає 24 Канал.

До теми Шалені цифри: у розвідці сказали, скільки військових Росія зосередила в Україні

Що цьому передувало

Нещодавно заступник голови ГУР МО Вадим Скібіцький повідомив, що на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Крим, на цей час Росія зосередила 420 тисяч солдатів. Про це свідчать дані нашої розвідки.

За його словами, це число не враховує росгвардію, спеціальні підрозділи та інші силові структури країни-агресорки. Також не враховувались ті загарбники, що забезпечують окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених росіянами територіях України.

Що розповів Штупун

Представник Сил оборони не назвав конкретну цифру, однак він зауважив, що на Таврійського напрямку зараз перебуває третина від тої кількості окупантів, яку назвав Скібіцький. Таким чином, мовитися може про понад 140 тисяч загарбників.

Штупун також розповів про тактику росіян на Таврійському напрямку.

Це активна оборона. Тобто, ворог, де має якусь розвідувальну інформацію, намагається бити по певних позиціях. Важко назвати це якимось контрнаступом. Це просто спроби покращити тактичне положення,

– пояснив речник.

Він наголосив, що ці спроби є безуспішними. Бо зараз наші воїни на Мар'їнському та інших напрямках стоять в обороні, тиснуть на ворога та видавлюють противника з позицій.

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