Это во время телемарафона подчеркнул генеральный прокурор Андрей Костин. Он рассказал, какая ситуация на деоккупированных территориях Украины.

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Оккупанты убили сотни гражданских

По его словам, за последние 2 месяца на деоккупированных территориях Харьковской, Херсонской и Донецкой областях обнаружили более 700 тел. По словам генпрокурора, 90% из них – мирное население.

Также, по словам Костина, обнаружили более 20 пыточных. Там оккупанты незаконно удерживали украинцев, а также издевались над ними. Генпрокурор добавил, что правоохранители практически в каждом городе и селе в Харьковской области обнаруживали места, где враг убивал мирное население.

Такую же ситуацию мы наблюдаем и на Херсонщине,
– сказал он.

Тысячи погибших с начала войны

Также в эфире телемарафона Костин поделился данными с начала полномасштабного вторжения. По его словам, оккупанты унесли жизни 8 311 мирных жителей Украины. Генпрокурор добавил, что 437 из них – дети. Что касается ранений, то их получили еще более 11 тысяч гражданских.

Заметим, что речь идет о зафиксированной гибели или ранении. К сожалению, остаются неизвестными реальные потери на временно оккупированных территориях.

Мы понимаем, что реальная цифра (количества погибших — 24 канал) значительно больше, к некоторым оккупированным территориям у нас еще нет доступа,
– подчеркнул он.

Генпрокурор добавил, что правоохранители продолжают вносить в реестры преступления россиян. С 24 февраля уже зафиксировали более 45 тысяч военных преступлений, а также более 19 тысяч против основ национальной безопасности.

На оккупированных территориях враг сеет смерть

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