На цьому під час телемарафону наголосив генеральний прокурор Андрій Костін. Він розповів, якою є ситуація на деокупованих територіях України.

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Окупанти вбили сотні цивільних

За його словами, за останні 2 місяці на деокупованих територіях Харківської, Херсонської та Донецької областях виявили понад 700 тіл. За словами генпрокурора, 90% з них – мирне населення.

Також, за словами Костіна, виявили понад 20 катівень. Там окупанти незаконно утримували українців, а також знущалися з них. Генпрокурор додав, що правоохоронці практично у кожному місті та селі на Харківщині виявляли місця, де ворог убивав мирне населення.

Таку саму ситуацію ми спостерігаємо й на Херсонщині,

– сказав він.

Тисячі загиблих від початку війни

Також в ефірі телемарафону Костін поділився даними від початку повномасштабного вторгнення. За його словами, окупанти забрали життя 8 311 мирних мешканців України. Генпрокурор додав, що 437 з них – діти. Що стосується поранень, то їх зазнали ще понад 11 тисяч цивільних.

Зауважимо, що мовиться про зафіксовану загибель або поранення. На жаль, залишаються невідомими реальні втрати на тимчасово окупованих територіях.

Ми розуміємо, що реальна цифра (кількості загиблих — 24 канал) значно більша, до деяких окупованих територій ми ще не маємо доступу,

– наголосив він.

Генпрокурор додав, що правоохоронці продовжують вносити в реєстри злочини росіян. З 24 лютого вже зафіксували понад 45 тисяч воєнних злочинів, а також понад 19 тисяч – проти основ національної безпеки.

На окупованих територіях ворог сіє смерть

Напередодні стало відомо про те, що окупанти на Херсонщині обстріляли людей, котрі стояли у черзі по хліб. Про це розповів заступник глави ОП Кирило Тимошенко. Сталося це у селищі міського типу Білозерка, що у Білозерському районі. Від рук ворога поранень зазнали 5 людей.

Правоохоронці продовжують фіксувати злочини на звільнених територіях. Так, вони виявили тіла розстріляних бійців тероборони на Херсонщині. За даними поліції, ворог 1 березня цинічно убив кілька десятків тих, хто прагнув зупинити колону бронетехніки.

Омбудсмен Дмитро Лубінець напередодні зазначив, що його шокувала жорстокість росіян на Херсонщині. За його словами, вороги били струмом і ламали кістки мирним мешканцям області. Декого після катувань окупанти просто вбивали.

Кількома днями раніше на Херсонщині виявили тіла подружжя фермерів. Їх загарбники вбили у власному ж погребі. Сталося це у серпні у селищі Архангельськ.

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