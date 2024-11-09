В октябре уничтожено и поражено более 52 тысяч целей противника, –Сырский

В октябре в результате осуществленных боевых вылетов дронов уничтожено и поражено более 52 тысяч целей противника. В частности, ликвидировано 129 артиллерийских систем, 221 единицу вражеского радиооборудования и более 4 тысяч живой силы противника.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он провел традиционное ежемесячное совещание с командирами подразделений беспилотных систем.

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Какие результаты работы подразделений беспилотных систем

Сырский заслушал доклад командующего Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины полковника Вадима Сухаревского о формировании подразделений и результатах применения дронов в районах выполнения боевых задач.

Участники совещания поделились опытом эффективного применения дронов в различных условиях обстановки, использования дронов-перехватчиков, выполнения задач на большое расстояние в условиях противодействия средств РЭБ противника и много других важных вопросов,

– говорит Главнокомандующий.

По его словам, отдельное внимание уделили внедрению новейших разработок, а также новым подходам и тактикам в применении БпЛА. Он отметил, что технологии беспилотных систем стремительно развиваются, и мы должны быть на шаг впереди врага.

"Поблагодарил командиров боевых подразделений беспилотных систем и их подчиненных за устойчивость и результативность. Особая благодарность экипажам 414 полка БпС КСВ, 412 батальона БпС СБС, которые демонстрируют высокий уровень профессионализма и эффективности", – говорится в сообщении.

Как заверил Сырский, несмотря на сложные погодные условия, подразделения беспилотных систем ВС Украины в целом продолжают демонстрировать высокую эффективность на поле боя. Эффективно себя проявили беспилотные авиационные комплексы – ударные дроны-бомберы. Их операторами выполнено более 7000 миссий.

В октябре в результате совершенных боевых вылетов дронов уничтожено и поражено более 52 тысяч целей противника. Из них отдельного внимания заслуживают такие цели: 129 артиллерийских систем, 221 единица вражеского радиооборудования и более 4 тысяч живой силы противника,

– резюмировал он.