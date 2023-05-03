26 дронов атаковали ночью Украину: сколько смогла уничтожить ПВО

Российские оккупанты ночью запустили по Украине несколько десятков беспилотных летательных аппаратов. Впоследствии в Воздушных силах констатировали, что был уничтожен 21 дрон типа "Шахид".

В ночь на среду, 3 мая, Россия в очередной раз атаковала города Украины БПЛА. Однако украинская ПВО в это время не дремала и эффективно уничтожала вражеские воздушные цели.

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Что вообще известно

Как отметили в Вооруженных Силах, всего враг выпустил по нашему государству 26 ударных дронов типа "Shahed-136/131".

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины, был уничтожен 21 ударный БПЛА,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что атака дронами-камикадзе иранского производства была осуществлена с северного направления, а именно – с Брянской области.

Также захватчики выпустили несколько беспилотников с южного направления – с восточного побережье Азовского моря.

Вражеские дроны были ликвидированы благодаря зенитно-ракетному вооружению, авиации и мобильным огневым группам в зонах ответственности воздушных командований "Центр", "Восток" и "Юг".

Вскоре глава Днепропетровска ОГА Сергей Лысак уточнил, что 7 дронов были сбиты над регионом, который он возглавляет.

Но один Shahed-136 все же добрался до цели. В Днепре повреждено админздание. Возник пожар. Огонь уже потушили,

– указано также в источнике.

Важно, что жители Днепра не пострадали в результате этого и на месте по состоянию на 07:30 еще работали спасатели.

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