26 дронов атаковали ночью Украину: сколько смогла уничтожить ПВО
Источник:Воздушные силы ВСУ
Российские оккупанты ночью запустили по Украине несколько десятков беспилотных летательных аппаратов. Впоследствии в Воздушных силах констатировали, что был уничтожен 21 дрон типа "Шахид".
В ночь на среду, 3 мая, Россия в очередной раз атаковала города Украины БПЛА. Однако украинская ПВО в это время не дремала и эффективно уничтожала вражеские воздушные цели.
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Что вообще известно
Как отметили в Вооруженных Силах, всего враг выпустил по нашему государству 26 ударных дронов типа "Shahed-136/131".
Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины, был уничтожен 21 ударный БПЛА,
– говорится в сообщении.
Кроме того, там отмечено, что атака дронами-камикадзе иранского производства была осуществлена с северного направления, а именно – с Брянской области.
Также захватчики выпустили несколько беспилотников с южного направления – с восточного побережье Азовского моря.Обратите внимание!
Вскоре глава Днепропетровска ОГА Сергей Лысак уточнил, что 7 дронов были сбиты над регионом, который он возглавляет.
Но один Shahed-136 все же добрался до цели. В Днепре повреждено админздание. Возник пожар. Огонь уже потушили,
– указано также в источнике.
Важно, что жители Днепра не пострадали в результате этого и на месте по состоянию на 07:30 еще работали спасатели.
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Над Киевом сбили все дроны
- Вспомним, что глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко комментировал атаку дронов. Как он отметил, это был уже третий обстрел столицы за последние 6 дней.
- Хотя лучше сказать "попытка обстрела", поскольку силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все беспилотные летательные аппараты противника над Киевской областью.
- Также, по словам чиновника, тактика террора в России неизменна. Собственно, вражеское государство выбирает темное время суток для атак и запускает БПЛА с разных направлений.