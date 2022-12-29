Сколько российских кораблей остается на боевом дежурстве в Черном море

После очередной массированной атаки России в Черном море все еще находятся до шести вражеских кораблей. Сразу 3 из них являются носителями крылатых ракет "Калибр".

Об обстановке на морях доложили в Военно-морских силах ВСУ.

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Какая ситуация в морях

По данным Военно-морских сил ВСУ:

в Черном море на боевом дежурстве находятся до 6 вражеских кораблей, из которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - 0 ракет;

в Азовском море на боевом дежурстве находятся 2 вражеских корабля;

в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр" общий залп – 72 ракеты.

В то же время за сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю – 12 судов, из них 5 судов двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю – 10 судов, из них 3 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор;

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года, выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Заметим, что еще вчера, 28 декабря, в Черном море бушевал сильный шторм. Именно он заставил оккупантов похоронить свои корабли в пункты базирования. Однако это не помешало врагу совершить атаку на Украину 29 декабря.

Массированная атака по Украине 29 декабря