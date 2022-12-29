Сколько российских кораблей остается на боевом дежурстве в Черном море
29 декабря 2022, 15:48Читати новину українською
Источник:Военно-морские силы ВСУ
После очередной массированной атаки России в Черном море все еще находятся до шести вражеских кораблей. Сразу 3 из них являются носителями крылатых ракет "Калибр".
Об обстановке на морях доложили в Военно-морских силах ВСУ.
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Какая ситуация в морях
По данным Военно-морских сил ВСУ:
- в Черном море на боевом дежурстве находятся до 6 вражеских кораблей, из которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - 0 ракет;
- в Азовском море на боевом дежурстве находятся 2 вражеских корабля;
- в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр" общий залп – 72 ракеты.
В то же время за сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовскому морю – 12 судов, из них 5 судов двигалось из пролива Босфор;
- к Черному морю – 10 судов, из них 3 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор;
Заметим, что еще вчера, 28 декабря, в Черном море бушевал сильный шторм. Именно он заставил оккупантов похоронить свои корабли в пункты базирования. Однако это не помешало врагу совершить атаку на Украину 29 декабря.
Массированная атака по Украине 29 декабря
- Российские оккупанты 29 декабря в очередной раз атаковали города Украины, имея целью погрузить обычных людей в тотальную тьму.
- В Офисе Президента отметили, что захватчики запустили 120 ракет во время этой массированной атаки. Впоследствии в Генштабе ВСУ уточнили, что враг выпустил 69 ракет, 54 из которых удалось сбить.
- Во многих областях исчез свет, но наши коммунальщики делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.