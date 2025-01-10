Учатся десятилетиями, а умирают очень быстро: СМИ назвали потери военных пилотов России

Российские оппозиционные СМИ регулярно подсчитывают количество потерь агрессора. И называют имена солдат и офицеров, которые удалось установить. На этот раз медийщики сосредоточились на элите вражеской армии – пилотах.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российскую службу BBC.

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Сколько российских летчиков погибло в войне против Украины

С начала полномасштабной войны погибло 267 российских военных летчиков. И это очень ощутимые потери для врага. Каждый авиатор – это штучный специалист, подготовка которого занимает годы и стоит миллионы.

Чтобы подготовить летчика-снайпера, нужно 15 – 17 лет и 12 – 14 миллионов долларов. Речь о военном летчике первого класса, который имеет повышенный налет на всех типах самолетов (вертолетов) и который выполнил определенное количество полетов на боевое применение подряд с оценкой "отлично". Такую квалификацию пилоту предоставляет своим приказом министр обороны.

Конечно, таких специалистов не заменить мобилизованными, которые прошли только несколько месяцев учений на полигоне. Боевые авиаторы учатся в летном училище, а затем в учебных центрах.

Несмотря на то, что россияне имели много самолетов и много пилотов, они не смогли захватить Киев. Возможно, потому, что во время обучения внимание юношей сосредотачивали на том, как поразить высшее руководство. Навыков самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения у них не было.

Интересно и то, что еще во время войны в Сирии россиянам не хватало молодежи. Тенденция сохранилась: средний возраст погибших российских пилотов – 40 лет.

Оккупанты активно привлекали к боям и ветеранов старше 55 лет.

Самым старшим погибшим пилотом является генерал-майор в отставке – Канамат Боташев. Он погиб в возрасте 63 лет, выполняя задание для ЧВК "Вагнер". Еще один пилот вагнеровцев Вячеслав Зангиев вернулся за штурвал вертолета в возрасте 62 лет и погиб осенью 2022 года, прикрывая российское наступление на Бахмут с неба,

– приводят данные медийщики.

В документальном фильме ГУР "Сбитые летчики России" сказано, что первыми обстрелами в феврале 2022 года враг действительно хотел уничтожить способность Украины сопротивляться. Но россиянам не удалось этого сделать, хотя они и стянули поближе к нашим границам кучу своих самолетов.