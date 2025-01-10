Про це пише 24 Канал з посиланням на російську службу BBC.

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Скільки російських льотчиків загинуло у війні проти України

З початку повномасштабної війни загинуло 267 російських військових льотчиків. І це дуже відчутні втрати для ворога. Кожен авіатор – це штучний спеціаліст, підготовка якого займає роки і коштує мільйони.

Щоб підготувати льотчика-снайпера, потрібно 15 – 17 років і 12 – 14 мільйонів доларів. Мова про військового льотчика першого класу, який має підвищений наліт на всіх типах літаків (гелікоптерів) і який виконав певну кількість польотів на бойове застосування поспіль з оцінкою "відмінно". Таку кваліфікацію пілотові надає своїм наказом міністр оборони.

Певна річ, таких спеціалістів не замінити мобілізованими, які пройшли тільки кілька місяців навчань на полігоні. Бойові авіатори вчаться в льотному училищі, а потім у навчальних центрах.

Попри те, що росіяни мали багато літаків і багато пілотів, вони не змогли захопити Київ. Можливо, тому, що під час навчання увагу юнаків зосереджували на тому, як вразити вище керівництво. Навичок самостійно оцінювати ситуацію й ухвалювати рішення у них не було.

Цікаво й те, що ще під час війни у Сирії росіянам бракувало молоді. Тенденція збереглася: середній вік загиблих російських пілотів – 40 років.

Окупанти активно залучали до боїв і ветеранів віком понад 55 років.

Найстаршим загиблим пілотом є генерал-майор у відставці – Канамат Боташев. Він загинув у віці 63 років, виконуючи завдання для ПВК "Вагнер". Ще один пілот вагнерівців В'ячеслав Зангієв повернувся за штурвал вертольота у віці 62 років і загинув восени 2022 року, прикриваючи російський наступ на Бахмут з ​​неба,

– наводять дані медійники.

У документальному фільмі ГУР "Збиті льотчики Росії" сказано, що першими обстрілами у лютому 2022 року ворог справді хотів знищити здатність України опиратися. Та росіянам не вдалося цього зробити, хоч вони і стягнули поближче до наших кордонів купу своїх літаків.