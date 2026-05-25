Сколько оккупантов отправилось в ад за последние сутки: потери России в войне
Наступление российских войск не приносит агрессору желаемого результата. Несмотря на отсутствие значительных успехов, враг продолжает терять много людей и техники благодаря точным ударами Сил обороны.
Так, например недавно украинские морпехи FPV-дронами атаковали российский пункт операторов БпЛА в Олешках на Херсонщине. Удар нанесли именно во время подвоза техники, горючего и пополнения личного состава оккупантов. В результате атаки ликвидировано 15 российских военных.
Сколько российских солдат погибло с начала полномасштабной войны?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 25 мая 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 356 940 (+1 020) человек;
- танков – 11 953 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 608 (+5);
- артиллерийских систем – 42 687 (+47);
- РСЗО – 1 802 (+2);
- средства ПВО – 1396 (+0);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- наземные робототехнические комплексы – 1465 (+14);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 310 245 (+1 924);
- крылатые ракеты – 4 687 (+55);
- корабли/катера – 33 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 99 000 (+302);
- специальная техника – 4218 (+2).
Потери оккупантов на 25 мая 2026 год
Напомним, что в мае Силы обороны атаковали ракетами из РСЗО Himars импромизированный полигон россиян, обустроенный в приграничье на Курщине. В результате этих ударов были ликвидированы десятки оккупантов из спецбатальона Росгвардии "Ахмат".
В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удары по ряду важных российских объектов, в частности по штабу подразделения "Рубикон" в Старобельске на оккупированной Луганщине. Также были поражены нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, системы ПВО и пункты управления оккупантов.