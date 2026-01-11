Сколько оккупантов "отминусовано" за день: Генштаб назвал потери России на 11 января
Ежедневно российские потери в войне против Украины продолжают расти. Ежедневно возможности агрессора продолжать нападение ослабевают. Это происходит благодаря каждому отдельному удару и каждой отдельной операции.
Например, как той, что недавно провели Силы обороны, поразив нефтебазу "Жутовская" в Волгоградской области, которая используется для поставки горючего российским войскам, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Какие потери России на 11 января?
С самого начала полномасштабного вторжения потери России составляют:
- личного состава – около 1 218 940 (+1 130) человек;
- танков – 11 541 (+11);
- боевых бронированных машин – 23 885 (+3);
- артиллерийских систем – 35 952 (+44);
- РСЗО/MLRS – 1 598 (+1);
- средства ПВО – 1269 (+0);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 104 068 (+654);
- крылатые ракеты – 4 155 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 73 644 (+134);
- специальная техника – 4039 (+0).
Потери России на 11 января / Фото Генштаб
Что известно о последних ударах Украины по российским оккупантам?
В населенном пункте Кураховка защитники попали по сосредоточению личного состава 76 десантно-штурмовой дивизии.
В поселке Горняк поражены сразу два объекта врагакомандно-наблюдательный пункт подразделения из состава танкового батальона той же дивизии и пункт управления подразделения из состава 41 армии.
Украинские военные уничтожили эшелон с горюче-смазочными материалами на нефтебазе "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму. В районе населенного пункта Горное в Донецкой области поражен склад с боеприпасами и материально-техническими средствами российских оккупантов.
Силы обороны Украины попали в нефтебазу "Осколнефтеснаб" в Белгородской области, возник масштабный пожар. Был также атакован склад МТЗ 20-й мотострелковой дивизии России, чтобы нарушить логистику оккупантов в Донецкой области.