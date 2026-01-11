Сколько оккупантов "отминусовано" за день: Генштаб назвал потери России на 11 января

Ежедневно российские потери в войне против Украины продолжают расти. Ежедневно возможности агрессора продолжать нападение ослабевают. Это происходит благодаря каждому отдельному удару и каждой отдельной операции.

Например, как той, что недавно провели Силы обороны, поразив нефтебазу "Жутовская" в Волгоградской области, которая используется для поставки горючего российским войскам, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какие потери России на 11 января?

С самого начала полномасштабного вторжения потери России составляют:

личного состава – около 1 218 940 (+1 130) человек;

танков – 11 541 (+11);

боевых бронированных машин – 23 885 (+3);

артиллерийских систем – 35 952 (+44);

РСЗО/MLRS – 1 598 (+1);

средства ПВО – 1269 (+0);

самолетов – 434 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 104 068 (+654);

крылатые ракеты – 4 155 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 73 644 (+134);

специальная техника – 4039 (+0).

Потери России на 11 января / Фото Генштаб

Что известно о последних ударах Украины по российским оккупантам?