24 Канал Новости Украины Сколько оккупантов "отминусовано" за день: Генштаб назвал потери России на 11 января
11 января, 06:37
Сколько оккупантов "отминусовано" за день: Генштаб назвал потери России на 11 января

Анастасия Колесникова

Ежедневно российские потери в войне против Украины продолжают расти. Ежедневно возможности агрессора продолжать нападение ослабевают. Это происходит благодаря каждому отдельному удару и каждой отдельной операции.

Например, как той, что недавно провели Силы обороны, поразив нефтебазу "Жутовская" в Волгоградской области, которая используется для поставки горючего российским войскам, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какие потери России на 11 января?

С самого начала полномасштабного вторжения потери России составляют:

  • личного состава – около 1 218 940 (+1 130) человек;
  • танков – 11 541 (+11);
  • боевых бронированных машин – 23 885 (+3);
  • артиллерийских систем – 35 952 (+44);
  • РСЗО/MLRS – 1 598 (+1);
  • средства ПВО – 1269 (+0);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 104 068 (+654);
  • крылатые ракеты – 4 155 (+0);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 73 644 (+134);
  • специальная техника – 4039 (+0).

Потери России на 11 января / Фото Генштаб

Что известно о последних ударах Украины по российским оккупантам?

  • В населенном пункте Кураховка защитники попали по сосредоточению личного состава 76 десантно-штурмовой дивизии.

  • В поселке Горняк поражены сразу два объекта врагакомандно-наблюдательный пункт подразделения из состава танкового батальона той же дивизии и пункт управления подразделения из состава 41 армии.

  • Украинские военные уничтожили эшелон с горюче-смазочными материалами на нефтебазе "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму. В районе населенного пункта Горное в Донецкой области поражен склад с боеприпасами и материально-техническими средствами российских оккупантов.

  • Силы обороны Украины попали в нефтебазу "Осколнефтеснаб" в Белгородской области, возник масштабный пожар. Был также атакован склад МТЗ 20-й мотострелковой дивизии России, чтобы нарушить логистику оккупантов в Донецкой области.