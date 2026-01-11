Наприклад, як тій, що нещодавно провели Сили оборони, уразивши нафтобазу "Жутовська" у Волгоградській області, яка використовується для постачання пального російським військам, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Які втрати Росії на 11 січня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять:
- особового складу – близько 1 218 940 (+1 130) осіб;
- танків – 11 541 (+11);
- бойових броньованих машин – 23 885 (+3);
- артилерійських систем – 35 952 (+44);
- РСЗВ / MLRS – 1 598 (+1);
- засоби ППО – 1 269 (+0);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 104 068 (+654);
- крилаті ракети – 4 155 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 73 644 (+134);
- спеціальна техніка – 4 039 (+0).
Втрати Росії на 11 січня / Фото Генштаб
Що відомо про останні удари України по російських окупантах?
У населеному пункті Курахівка захисники поцілили по зосередженню особового складу 76 десантно-штурмової дивізії.
У селищі Гірник уражено одразу два об'єкти ворога: командно-спостережний пункт підрозділу зі складу танкового батальйону тієї ж дивізії та пункт управління підрозділу зі складу 41 армії.
Українські військові знищили ешелон з паливно-мастильними матеріалами на нафтобазі "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму. У районі населеного пункту Гірне на Донеччині уражено склад з боєприпасами та матеріально-технічними засобами російських окупантів.
Сили оборони України поцілили у нафтобазу "Осколнєфтєснаб" в Бєлгородській області, виникла масштабна пожежа. Було також атаковано склад МТЗ 20-ї мотострілецької дивізії Росії, щоб порушити логістику окупантів на Донеччині.