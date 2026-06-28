В российской армии не хватает личного состава. Чтобы пополнить его, агрессор усиливает принудительную мобилизацию, в частности среди должников и бывших заключенных.

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Сколько российских оккупантов и техники уничтожено с начала войны?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 28 июня 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 400 970 (+1 250) человек;

танков – 12063 (+3);

боевых бронированных машин – 24 844 (+9);

артиллерийских систем – 44 920 (+63);

РСЗО – 1 901 (+2);

средства ПВО – 1454 (+7);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

наземные робототехнические комплексы – 1754 (+14);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 500 (+1 889);

крылатые ракеты – 4 790 (+0);

корабли/катера – 33 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 113135 (+501);

специальная техника – 4360 (+7).

Потери России в Украине по состоянию на 28 июня 2026 года / Фото Генштаб

Какие еще потери наносит Украина России?

Ежедневно Силы обороны уничтожают на фронте тысячи единиц вражеской техники, а украинские удары дронами и ракетами болезненно бьют по военному потенциалу врага в тылу.

Так, в ночь на 27 июня Украина нанесла ракетный удар FP "Фламинго" по заводу "Титан-Баррикады" в Волгограде. Это завод, производящий ракетное и артиллерийское вооружение. В частности, здесь изготавливают пусковые установки для комплексов "Искандер", "Тополь-М" и "Ярс", а также артиллерийские системы "Мста-С" и "Мста-Б".

Накануне украинские дроны прилетели в Новомосковск, где поразили химический завод "Азот". Он участвует в производстве артиллерийских снарядов для оккупантов.

В тот же день СБУ нанесла удар по двум российским судам военного обеспечения, парому и средствам ПВО в Керчи. Атакованные суда находились на территории судостроительного завода "Затока" во временно оккупированной Керчи.

Напомним, что все эти удары наносятся в рамках 40-дневной операции по принуждению России к миру, объявленной Зеленским.