Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что именно производил завод "Титан-Баррикады" в Волгограде. Он также рассказал о последствиях украинской атаки на предприятие.

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Как "Фламинго" удалось достичь целей в Волгограде?

Криволап отметил, что завод в Волгограде выпускает пусковые установки, в частности, шасси и другое оборудование, относящееся к комплексам "Искандер-М", "Тополь-М", "Ярс". В частности, на предприятии создавали транспортозаряжающие машины.

"У России будут большие проблемы именно с пусковыми установками для "Искандера". Это одно из наших серьезных направлений — сделать так, чтобы у россиян не было чем воевать, не было чем наносить удары по нашей территории. Судя по последствиям атаки, были точно поражены три цеха на этом предприятии. Причем по одному из них было нанесено сразу два удара", — подчеркнул авиаэксперт.

Каковы последствия атаки на завод "Титан-Баррикады" в Волгограде: смотрите видео

Поэтому из пяти ракет "Фламинго", которые атаковали завод, по его мнению, по крайней мере четыре достигли цели.

Это свидетельствует о том, что с ПВО там очень большие проблемы. И предположения о том, что сейчас очень большое количество средств ПВО переброшено на две основные точки – Москву и Московскую область, а также Крымский мост – подтверждаются,

– подчеркнул Константин Криволап.

Именно эти точки, уверен авиаэксперт, сейчас защищаются наиболее тщательно, поскольку Россия фактически потеряла 50% своей ПВО, которая находилась в Крыму, Московской области и вдоль ЛБЗ.

Добавим, что в 2024 году журналисты выяснили, что завод "Титан-Баррикады" в Волгограде связан с программой баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Также предприятие является одним из ключевых заводов российского ВПК, причастным к производству ОТРК "Искандер-М".