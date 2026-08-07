Так, июль стал рекордным месяцем по потерям оккупантов в живой силе с начала года. Тогда Силы обороны уничтожили 42 860 российских военнослужащих.

Сколько российских военнослужащих было уничтожено за время войны?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 7 августа 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 455 420 (+1 210) человек;

танков – 12 247 (+1);

боевых бронированных машин – 25 098 (+11);

артиллерийских систем – 47 522 (+67);

РСЗО – 2 008 (+2);

средства ПВО – 1550 (+3);

самолетов – 439 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2152 (+14);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 447 855 (+1 589);

крылатые ракеты – 5007 (+0);

корабли/катера – 34 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 131 068 (+386);

специальная техника – 4502 (+6).

Потери России в войне на 7 августа / Фото Генштаб

Как Украина разрушает военный потенциал России?

Ежедневно украинские дроны устраивают "хлопок" на территории агрессора, уничтожая его возможности для ведения войны.

Например, 6 августа был поражен НПЗ "Славнефть-Янос" в Ярославле. На объекте вспыхнул масштабный пожар.

Накануне загорелся НПЗ "Башнефть-Новойл" в Уфе. По предварительной информации, были поражены комбинированная технологическая установка и установка каталитического риформинга Л-35-11/1000.

Наши беспилотники также активно действуют на оккупированных территориях. Так, 6 августа были атакованы два наземных ретранслятора для управления ударными БПЛА в районах Железного Порта Херсонской области и Еленовки в Крыму.