Только за июль этого года Россия потеряла 30 272 тысячи оккупантов – погибших и раненых. Они были уничтожены с помощью беспилотников.

Сколько оккупантов уничтожено за сутки?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 6 августа 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 454 210 (+1 330) человек;

танков – 12 246 (+4);

боевых бронированных машин – 25 087 (+3);

артиллерийских систем – 47 455 (+59);

РСЗО – 2 006 (+4);

средства ПВО – 1547 (+7);

самолетов – 439 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2138 (+4);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 446 266 (+1 811);

крылатые ракеты – 5007 (+0);

корабли/катера – 34 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 130 682 (+416);

специальная техника – 4496 (+1).

Потери России на 6 августа 2026 год / Фото Генштаб

В июле 2026 года российская армия понесла самые большие потери в живой силе с начала года.

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины за месяц ликвидировали 42 860 оккупантов.

Всего за первые семь месяцев 2026 года потери российских войск, по оценке Генштаба, составили 238 650 человек.

На фоне больших потерь и отсутствия успехов на фронте Россия готовит новую мобилизацию. Уже в октябре враг планирует пополнить оккупационную армию 500 тысячами солдат.

По данным разведки, Россия ищет новые способы пополнить армию из-за сокращения числа желающих подписать контракты.

По данным СЗР, в первом полугодии 2026 года контракт с Минобороны России подписали около 200 тысяч человек – меньше, чем в прошлом году.

В то же время в России резко выросло количество вакансий для специалистов по воинскому учету. Между тем власти готовятся заменять мобилизованных работников трудовыми мигрантами.

Также в стране растет тревога среди населения: увеличилось количество поисковых запросов о мобилизации и спрос на аренду жилья в Армении.

В то же время, по оценке разведки, признаков подготовки к масштабному призыву резервистов пока нет, а Кремль, вероятно, откладывает такие решения до парламентских выборов.