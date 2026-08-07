Так, липень став рекордним місяцем за втратами окупантів у живій силі від початку року. Тоді Сили оборони ліквідували 42 860 російських військових.

Скільки російських військових знешкоджено за війну?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 7 серпня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 455 420 (+1 210) осіб;

танків – 12 247 (+1);

бойових броньованих машин – 25 098 (+11);

артилерійських систем – 47 522 (+67);

РСЗВ – 2 008 (+2);

засобів ППО – 1 550 (+3);

літаків – 439 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 152 (+14);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 447 855 (+1 589);

крилатих ракет – 5 007 (+0);

кораблів/катерів – 34 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 131 068 (+386);

спеціальної техніки – 4 502 (+6).

Втрати Росії у війні на 7 серпня / Фото Генштаб

Як Україна руйнує військовий потенціал Росії?

Щодня українські дрони влаштовують "бавовну" на території агресора, знищуючи його можливості для ведення війни.

До прикладу, 6 серпня було уражено НПЗ "Славнефть-Янос" у Ярославлі. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

Напередодні загорівся НПЗ "Башнефть-Новойл" в Уфі. За попередньою інформацією, уражено комбіновану технологічну установку та установку каталітичного риформінгу Л-35-11/1000.

Наші безпілотники також активно діють на окупованих територіях. Так, 6 серпня було атаковано два наземні ретранслятори для управління ударними БпЛА у районах Залізного Порту Херсонської області та Оленівки у Криму.