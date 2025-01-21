Втрое больше, чем в начале 2022 года: Зеленский сказал, сколько российских военных есть в Украине

Численность российской армии, находящейся на территории Украины, втрое больше, чем была в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Так, сейчас на территории нашего государства находятся 608 тысяч российских солдат.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление президента Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Сколько российских военных есть на территории Украины

Зеленский во время своего выступления озвучил число российских войск, которое сейчас находится на территории Украины. Он указал, что в 2022 году российская группировка в Украине составляла около 200 тысяч военных.

По его словам, на территории Украины сейчас находятся 608 тысяч военных армии России.

"Это в три раза группировка больше, чем было в начале 2022 года. И поэтому когда говорят, что есть достаточно помощи – сравните, что было тогда и что происходит сейчас", – указал он.

Тогда помощь Америки была 90%, сегодня то, что есть у наших военных на поле боя – 40% украинское производство, где-то 40% США и немного меньше, чем США – Европа, отметил лидер Украины

"И когда говорят как мы держимся – мы держимся за счет серьезного роста отечественного производства и роста производства в Европе и также рост производства в США. Но этого недостаточно, потому что мы росли в разы. Европа так не росла", – объяснил президент.