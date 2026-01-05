5 января, 06:28
Эта цифра ошеломляюще растет: какие потери России на 5 января
Основные тезисы
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1212520 человек.
- Также были уничтожены 11 507 танков, 23 857 боевых бронированных машин и куча другой техники противника.
Российская агрессия против Украины продолжается почти четыре года. Ежедневно защитники заставляют врага пожалеть о том, что он ступил на нашу землю. Потери Москвы непрерывно растут, а украинские воины продолжают проявлять стойкость и героизм.
Так, недавно боец батальона "Морок" 225-го ОШП самостоятельно ликвидировал 3 россиян в ближнем бою. Это произошло на Гуляйпольском направлении, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Какие потери врага на 5 января?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 212 520 (990) человек;
- танков – 11 507 (+8);
- боевых бронированных машин – 23 857 (+2);
- артиллерийских систем – 35 785 (+29);
- РСЗО – 1 592 (+2);
- средства ПВО – 1268 (+0);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 100 564 (+704);
- крылатые ракеты – 4 137 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 72 945 (+169);
- специальная техника – 4036 (+1).
Потери России в войне против Украины на 5 января 2026 года / Фото Генштаб
Что известно о последних потерях России в войне против Украины?
- В новогоднюю ночь украинские силы нанесли удар по оккупированному поселку Хорлы на Херсонщине. Атакованы были объекты, где представители российской армии, оккупационной администрации и сотрудники спецслужб устроили пьяные гуляния. Известно о более 20 погибших.
- В ночь на 28 декабря украинские защитники атаковали вражеские цели на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Речь идет о складе "Шахедов", понтонную переправу, а также расположение ремонтного подразделения 1435 мотострелкового полка.
- В ночь на 26 декабря наши военные нанесли удар по спецназовцам ГРУ России в Бердянском, в результате чего погиб 51 спецназовец Еще 74 человека пострадали, всего более 120 россиян погибли или получили ранения, количество пропавших без вести пока неизвестно.