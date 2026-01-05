Укр Рус
Новости Украины Эта цифра ошеломляюще растет: какие потери России на 5 января
5 января, 06:28
Эта цифра ошеломляюще растет: какие потери России на 5 января

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1212520 человек.
  • Также были уничтожены 11 507 танков, 23 857 боевых бронированных машин и куча другой техники противника.

Российская агрессия против Украины продолжается почти четыре года. Ежедневно защитники заставляют врага пожалеть о том, что он ступил на нашу землю. Потери Москвы непрерывно растут, а украинские воины продолжают проявлять стойкость и героизм.

Так, недавно боец батальона "Морок" 225-го ОШП самостоятельно ликвидировал 3 россиян в ближнем бою. Это произошло на Гуляйпольском направлении, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какие потери врага на 5 января?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 212 520 (990) человек;
  • танков – 11 507 (+8);
  • боевых бронированных машин – 23 857 (+2);
  • артиллерийских систем – 35 785 (+29);
  • РСЗО – 1 592 (+2);
  • средства ПВО – 1268 (+0);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 100 564 (+704);
  • крылатые ракеты – 4 137 (+0);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 72 945 (+169);
  • специальная техника – 4036 (+1).

Потери России в войне против Украины на 5 января 2026 года / Фото Генштаб

Что известно о последних потерях России в войне против Украины?

  • В новогоднюю ночь украинские силы нанесли удар по оккупированному поселку Хорлы на Херсонщине. Атакованы были объекты, где представители российской армии, оккупационной администрации и сотрудники спецслужб устроили пьяные гуляния. Известно о более 20 погибших.
  • В ночь на 28 декабря украинские защитники атаковали вражеские цели на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Речь идет о складе "Шахедов", понтонную переправу, а также расположение ремонтного подразделения 1435 мотострелкового полка.
  • В ночь на 26 декабря наши военные нанесли удар по спецназовцам ГРУ России в Бердянском, в результате чего погиб 51 спецназовец Еще 74 человека пострадали, всего более 120 россиян погибли или получили ранения, количество пропавших без вести пока неизвестно.