Эта цифра ошеломляюще растет: какие потери России на 5 января

Российская агрессия против Украины продолжается почти четыре года. Ежедневно защитники заставляют врага пожалеть о том, что он ступил на нашу землю. Потери Москвы непрерывно растут, а украинские воины продолжают проявлять стойкость и героизм.

Так, недавно боец батальона "Морок" 225-го ОШП самостоятельно ликвидировал 3 россиян в ближнем бою. Это произошло на Гуляйпольском направлении, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб. Смотрите также Сами запутались: Братчук указал, что не так с версиями россиян об атаке на кафе в Хорлах Какие потери врага на 5 января? С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла: личного состава – около 1 212 520 (990) человек;

танков – 11 507 (+8);

боевых бронированных машин – 23 857 (+2);

артиллерийских систем – 35 785 (+29);

РСЗО – 1 592 (+2);

средства ПВО – 1268 (+0);

самолетов – 434 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 100 564 (+704);

крылатые ракеты – 4 137 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 72 945 (+169);

специальная техника – 4036 (+1). Потери России в войне против Украины на 5 января 2026 года / Фото Генштаб Что известно о последних потерях России в войне против Украины? В новогоднюю ночь украинские силы нанесли удар по оккупированному поселку Хорлы на Херсонщине. Атакованы были объекты, где представители российской армии, оккупационной администрации и сотрудники спецслужб устроили пьяные гуляния. Известно о более 20 погибших.

В ночь на 28 декабря украинские защитники атаковали вражеские цели на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Речь идет о складе "Шахедов", понтонную переправу, а также расположение ремонтного подразделения 1435 мотострелкового полка.

В ночь на 26 декабря наши военные нанесли удар по спецназовцам ГРУ России в Бердянском, в результате чего погиб 51 спецназовец Еще 74 человека пострадали, всего более 120 россиян погибли или получили ранения, количество пропавших без вести пока неизвестно.