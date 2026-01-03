Интересно, что захватчики постоянно путались в версиях относительно погибших и так далее. Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил 24 Каналу, что враг решил использовать этот "удар" для провокации по "атаке на Валдай".

Читайте также Оккупанты заявили об "атаке" на кафе и отель в Хорлах, ВСУ отрицают: где расположено село

Что не сходится в заявлениях России?

Сергей Братчук подчеркнул, что территория населенного пункта Хорлы закрыта. Там находятся военные, поэтому это законная цель. Однако Генштаб ВСУ не подтверждал никаких ударов. Министерство обороны России своими заявлениями подтверждает, что это могла быть ловушка, устроенная самими оккупантами.

Министерство обороны России заявило, что не просто не было ударов по той локации от Сил обороны Украины. Даже не было зафиксировано пролет соответствующих БПЛА. Если мы говорим о доказательствах того, что произошло, очевидно, их нет,

– пояснил он.

В частности, сначала в сводке россиян говорилось о погибших детях. Упоминаются представители оккупационной администрации, которые в любом случае являются законной военной целью. Поэтому враг только пытается использовать эти заявления к так называемой "атаке на резиденцию Путина".

Что произошло в Хорлах?