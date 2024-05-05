Сколько оккупантов Россия сосредоточила возле Часового Яра: в ВСУ назвали примерное количество

Оккупанты не отказываются от планов захвата украинских территорий. Сейчас враг давит на Часов Яр, и на этом участке фронта Россия сосредоточила около 25 тысяч военных.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. Он добавил, что враг оттягивает резервы с одних участков и перебрасывает их на другие, передает 24 Канал.

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По словам Волошина, сейчас у Часового Яра Кремль сосредоточил около 25 тысяч своих военных. Враг пытается подводить новые воинские части, доукомплектовывает их и на разных участках фронта это происходит не одинаково.

Для примера, на одном из направлений он оттянул свои подразделения на другое направление. То есть враг на разных направлениях сосредотачивает разное количество своего личного состава,

– заявил Волошин.

Представитель ОСУВ "Хортица" добавил, что по его информации, враг мог сосредоточить у Часового Яра группировку, которая состоит из около 20 – 25 тысяч российских военнослужащих. Кроме того, оккупанты активно обстреливают город из артиллерии, а также используют FPV-дроны.

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