Сколько российской бронетехники уже уничтожили Силы обороны: оценка британской разведки

Силы обороны продолжают уничтожать вражескую технику. Так, только за минувшие сутки превратили в металлолом еще 113 единиц. Сколько бронетехники уже уничтожили наши воины, оценили в Британии.

Так разведка Великобритании проанализировала потери оккупационных войск в бронетехнике. Кроме того, оценили способность страны-агрессора производить новую.

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Сколько бронетехники уже потеряла Россия

В разведке отметили, что с 24 февраля 2022 по 25 января 2024 года российские сухопутные войска вероятно потеряли в Украине примерно 2600 основных боевых танков и 4900 других боевых бронированных машин.

Интересно, что по оценкам ведомства в 2023-м сухопутные войска агрессора вероятно потеряли примерно на 40% меньше техники, чем в первый год полномасштабной войны.

Впрочем, отметили аналитики, вполне вероятно, что это связано с тем, что война приобрела более позиционный характер, а российские войска значительную часть года провели в обороне.

С октября 2023 года, когда российские захватчики активизировали наступательные действия на Востоке Украины, их потери в бронетехнике снова начали расти.

Вероятно, российские сухопутные войска потеряли в течение этого периода до 365 основных боевых танков и 700 боевых бронированных машин, но достигли лишь незначительных территориальных достижений.

– отметили в разведке Британии.

Добавили, что Россия вероятно может производить не менее 100 основных боевых танков в месяц. Поэтому, по мнению аналитиков, сохраняет способность компенсировать потери на поле боя и продолжать наступательную активность на таком уровне в ближайшем будущем.

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Потери врага на утро 29 января

В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны уже уничтожили: