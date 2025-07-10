Россия производит до 5 тысяч ударных БпЛА и дронов-имитаторов в месяц, – WSJ
- Россия производит до 5 тысяч дронов-камикадзе типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов ежемесячно, что в пять раз больше, чем в прошлом году.
- Согласно разведке, в месяц производится около 2 700 Shahed-136/"Герань-2" и 2 500 БпЛА типа "Гербера".
Россия ежемесячно производит до 5 тысяч дронов-камикадзе типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов. Темпы выпуска ударных БпЛА выросли в пять раз, чем в прошлом году.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
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Какие темпы производства "Шахедов" в России
Украинские чиновники рассказали изданию, что Россия нарастила темпы производства ударных БпЛА и дронов-имитаторов до 5 тысяч единиц в месяц. Такими данными располагает военная разведка Украины.
За последний год российские заводы начали производить огромное количество ударных беспилотников, создав смертоносный флот, который теперь в рекордных количествах практически ежедневно поднимается в небо над Украиной,
– говорится в статье.
Об аналогичных цифрах в июне также сообщали представители ГУР в комментарии Forbes Ukraine. По их словам, такого уровня производства российский ВПК достиг не позднее мая. Однако из 5 тысяч около половины являются дронами-имитаторами.
Согласно отчету разведки, Россия производит:
- Shahed-136/"Герань-2" – около 2 700 в месяц;
- БпЛА типа "Гербера" – около 2 500 единиц.
По сравнению с августом 2024 года, когда, по данным ГУР, Россия производила 500 "Шахедов" в месяц, нынешние темпы выросли в пять раз. В декабре 2024 года страна-агрессор уже могла производить до 2 000 новых БпЛА ежемесячно.
В издании заметили, что беспилотники "Гербера" обычно изготавливаются из дешевых материалов, они не имеют боевой части или несут небольшой заряд. Основная их цель – перегрузка украинской системы противовоздушной обороны и ведение разведки.