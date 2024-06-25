В 2024 году сбили 1953 "Шахеды": Олещук показал впечатляющие и эмоциональные кадры противовоздушных боев

С начала этого года оккупационные войска российской армии выпустили по территории Украины 2277 ударных беспилотников типа Shahed. Наша противовоздушная оборона уничтожила около 86 процентов 1953 "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в своем телеграмм-канале 25 июня.

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Николай Олещук написал, что утренние сводки от Воздушных Сил в виде инфографики, это не просто результаты с десятками сбитых "Шахедов", это мощные противовоздушные бои каждую ночь. Он прикрепил видео, на кадрах которого видно несколько результативных и эмоциональных эпизодов боевой работы мобильных огневых групп Воздушных Сил.

Впечатляющие и эмоциональные кадры работы мобильных огневых групп Воздушных Сил: смотрите видео

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Согласно данным ВС, с 1 января 2024 года российские оккупанты выпустили по территории Украины 2277 ударных беспилотников типа Shahed. Там отметили, что противовоздушной обороной уничтожено около 86 процентов – а это 1953 вражеских "Шахеды".

Таких результатов удалось достичь благодаря наращиванию боевых возможностей мобильных огневых групп Сил обороны Украины. Это тысячи военнослужащих, которые почти каждую ночь выезжают на огневые позиции и бьют вражеские БпЛА из всего имеющегося у них вооружения,

– написал Олещук.

По его словам, создание МВГ – это вынужденный шаг Воздушных сил с начала российского вторжения. Ведь враг постоянно наращивает атаки большим количеством средств воздушного нападения – особенно это касается ударных БпЛА. Как он отметил, "нам пришлось оперативно реагировать, увеличивать не только количество подразделений мобильных огневых групп, но и качество их оснащения".

"Сегодня стрелковое оружие, зенитные пушки, ПЗРК, что есть на вооружении МВГ модифицированы, имеют дополнительное оборудование, способно обеспечивать хороший результат боевой работы. Это приборы ночного видения, тепловизоры, оптика, лазерные указки, прожекторы, средства РЭБ, программное обеспечение, автомобили высокой проходимости. Все это позволяет работать по вражеским целям более эффективно и рационально", – говорится в сообщении.

️Олещук подчеркнул, что более 80 процентов сбитых "Шахедов" именно на счету мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

Он выразил благодарность всем, кто делает МВГ более точными – обеспечивает необходимым оборудованием для результативной работы. Олещук подчеркнул, что это благотворительные фонды, местные общины, волонтеры и активисты, украинцы и мировое сообщество.

Командующий Воздушных сил также подчеркнул, что война каждый раз выходит на новый технологический уровень, все больший вес набирают БпЛА различных типов, идет внедрение искусственного интеллекта. Совершенствуются и мобильные огневые группы. Он додоав, что с большой вероятностью в их составе появятся операторы БпЛА-перехватчиков и другое новейшее вооружение, в частности боевые лазеры.

Спасибо всем, кто держит небо и всем, кто помогает становиться сильнее! Вместе – к победе,

– резюмировал он.