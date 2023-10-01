Массированная атака дронами-камикадзе: сколько "Шахедов" уничтожили Силы обороны за ночь

Враг в ночь на 1 октября атаковал территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы и средства ПВО уничтожили 16 ударных БПЛА.

В общем, зафиксировали пуски дронов с трех разных направлений. О подробностях ночной атаки отчитались в Воздушных силах, передает 24 Канал.

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Сколько всего запустили "Шахедов"

В ночь на 1 октября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА типа "Шахед с южного, юго-восточного и северного направлений: мыс Чауда во временно оккупированном Крыму, Приморско-Ахтарска и Курска в России.

Всего зафиксированы пуски около 30 ударных БПЛА "Shahed-131/136".

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 16 "Шахедов",

– говорится в сообщении.



Сколько "Шахедов" сбило ПВО / Фото Воздушные силы

Вторая подряд массированная атака "Шахедами"