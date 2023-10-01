Массированная атака дронами-камикадзе: сколько "Шахедов" уничтожили Силы обороны за ночь
Враг в ночь на 1 октября атаковал территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы и средства ПВО уничтожили 16 ударных БПЛА.
В общем, зафиксировали пуски дронов с трех разных направлений. О подробностях ночной атаки отчитались в Воздушных силах, передает 24 Канал.
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Сколько всего запустили "Шахедов"
В ночь на 1 октября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА типа "Шахед с южного, юго-восточного и северного направлений: мыс Чауда во временно оккупированном Крыму, Приморско-Ахтарска и Курска в России.
Всего зафиксированы пуски около 30 ударных БПЛА "Shahed-131/136".
Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 16 "Шахедов",
– говорится в сообщении.
Сколько "Шахедов" сбило ПВО / Фото Воздушные силы
Вторая подряд массированная атака "Шахедами"
- Ночью 30 сентября Воздушные силы зафиксировали пуск ударных БПЛА "Шахед" с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Около 22:20 по территории Украины начала распространяться воздушная тревога.
- Враг атаковал несколькими волнами и запускал дроны по разным направлениям. К сожалению, в некоторых регионах зафиксировали попадания.
- Так, взрывы ночью 1 октября прогремели в Снигиревке Николаевской области. Как уточнили в ОВА, попадание зафиксировали за пределами населенного пункта. В результате попадания повреждено складское помещение сельскохозяйственного предприятия и забор. Кроме того, возник пожар сухой травы, оперативно ликвидированный. Пострадавших нет.
- Россияне массированно атаковали и Черкасскую область. В Умани раздалось несколько мощных взрывов. Как на утро сообщили в Черкасской ОВА, оккупанты попали в промышленную инфраструктуру, возникли пожары на складских помещениях.
- Под атакой российских захватчиков оказался и Кривой Рог. Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что враг попал в гражданскую инфраструктуру. На месте попадания вспыхнул пожар.
- Это уже вторая массированная атака "Шахедами". В ночь на 30 сентября россияне также атаковали территорию Украины ударными БПЛА. В общей сложности были зафиксированы пуски 40 дронов-камикадзе. Силы и средства ПВО уничтожили 30 "Шахедов".