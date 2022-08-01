Сколько еще сил оккупанты могут перебросить на Херсонщину: прогноз военного эксперта

российские оккупанты пытаются усилить свою группировку в Херсонской области. С этой целью они могут перебросить свои силы из других регионов Украины.

Об этом сообщил 24 каналу военный эксперт Петр Черник. По его мнению, борьба с российскими захватчиками в Херсонской области будет нелегкой.

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Какие силы россия может перебросить на Херсонщину

Черник считает, что захватчики будут выдергивать войска со всей линии противоборства. В частности, будут перекидывать наиболее боеспособные силы из Изюмского и Донецкого плацдармов.

Однозначно у них наиболее боеспособными остаются все подразделения десанта. Думаю, что именно они туда будут перекинуты,

– отметил эксперт.

По его словам, если наши ракетчики и дальше будут качественно работать по мостам и военным эшелонам на Херсонщине, то перспективы россиян на содержание этого плацдарма достаточно иллюзорны.

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"Битва будет нелегкой"

Черник заметил, что война – невероятно сложное явление. Здесь и наступления, и контрнаступления, и огневые мешки, и огневые маневры и вообще маневры войсками.

К сожалению, битва будет, и эта битва будет нелегкой,

– заявил эксперт.

Он подчеркнул, что основой основ любой войны является удар там, где противник ждет меньше всего. А от россиян можно ожидать чего угодно.

Больше о ситуации на Херсонщине

Украинские войска имеют успехи на Юге. Это подтверждают и специалисты из Института американского изучения войны. По их данным, 30 июля украинские силы предотвратили наступление россии на северо-западе Херсонской области.

Служба безопасности Украины перехватила документы, регламентирующие проведение фейкового референдума по присоединению Херсонщины к россии. В то же время финальная дата самого голосования пока не установлена.

Сопротивление украинцев на Херсонском направлении и точные удары ВСУ по складам противника являются критическими для оккупантов. Для врага перспектива потерять областной центр сравнивается с потерей москвы.

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