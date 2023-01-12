Вопрос в ресурсах: за кем сейчас артиллерийское преимущество на фронте

Военное превосходство на фронте зависит от количества ресурсов. Украина производит собственные боеприпасы, получает их в военной помощи, однако и Россия пока имеет где их покупать.

Об этом 24 Каналу сообщил народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко. Россия уменьшила расход боеприпасов, однако о снарядном голоде говорить рано.

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По разным данным, ныне россияне используют четверть от количества тех боеприпасов, которые использовали в начале войны. Предполагают, что они пытаются экономить. Зато Укроборонпром развернул серийное производство 82-миллиметровых снарядов за границей.

Снарядное обеспечение на фронте

По словам Костенко, количество артиллерийского обеспечения на разных направлениях фронта разное.

Где-то противник преобладает в артиллерии, где-то за нами есть инициатива. Там, где у них меньше средств, это потому, что они их там экономят, пока не используют или не видят необходимости использовать,

– добавил нардеп.

Однако сейчас у врага больше средств и снарядов, орудий, систем поражения.

Костенко о снарядном обеспечении Украины: смотреть видео

Сколько Украина тратит боеприпасов

Костенко предположил, что Украина тратит около 10 тысяч снарядов в день. В начале войны россияне использовали около 65 тысяч снарядов. Сейчас это количество уменьшилось, потому что расход был велик, а оккупанты на это не рассчитывали. К тому же, производить снаряды Россия быстро не может.

Подобные проблемы и у наших союзников, подчеркнул эксперт. Сейчас все работают над отладкой линии по производству боеприпасов, чтобы и самим иметь резервы, и помогать Украине.

Здесь вопрос о том, кто кого ресурсно победит. Россияне, как мы видим, и в Беларуси берут снаряды, а в Херсонском направлении мы с иероглифами снаряды находили. Поэтому у них тоже есть где их брать,

– добавил Костенко.

Мы должны помнить, что у России еще есть ресурс, и Украина должна наращивать свои возможности и оборонно-промышленный комплекс, подчеркнул депутат.

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