Про це 24 Каналу повідомив народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко. Росія зменшила розхід боєприпасів, однак про снарядний голод говорити зарано.

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За різними даними нині росіяни використовують чверть від кількості тих боєприпасів, які використовували на початку війни. Припускають, що вони намагаються економити. Натомість Укроборонпром розгорнув серійне виробництво 82-міліметрових снарядів закордоном.

Снарядне забезпечення на фронті

За словами Костенко, кількість артилерійського забезпечення на різних напрямках фронту різна.

Десь противник переважає в артилерії, десь за нами є ініціатива. Там, де в них менше засобів, це тому, що вони їх там економлять, поки не використовують або не бачать необхідності використовувати,

– додав нардеп.

Однак зараз у ворога більше засобів та снарядів, гармат, систем ураження.

Костенко про снарядне забезпечення України: дивитись відео

Скільки Україна витрачає боєприпасів

Костенко припустив, що Україна витрачає приблизно 10 тисяч снарядів у день. Натомість на початку війни росіяни використовували близько 65 тисяч снарядів. Нині ця кількість зменшилася, бо розхід був великий, а окупанти на це не розраховували. До того ж виробляти снаряди Росія швидко не може.

Подібні проблеми мають і наші союзники, підкреслив експерт. Нині всі працюють над налагодженням лінії по виробництву боєприпасів, аби і самим мати резерви, і допомагати Україні.

Тут питання в тому, хто кого ресурсно переможе. Росіяни, як ми бачимо, і в Білорусі беруть снаряди, а на Херсонському напрямку ми з ієрогліфами снаряди знаходили. Тому в них теж є де їх брати,

– додав Костенко.

Ми маємо пам’ятати, в Росії ще є ресурс, і Україна повинна нарощувати свої можливості та оборонно-промисловий комплекс, наголосив депутат.

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