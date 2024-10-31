В США рассказали, сколько военных из КНДР находится на Курщине
Северная Корея стала одним из крупнейших партнеров России в войне против Украины. В частности, тысячи солдат КНДР уже находятся на Курщине.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки". Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд во время заседания Совета Безопасности задал прямой вопрос российскому представителю о наличии войск КНДР на российской территории.
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Сколько военных КНДР на Курщине
По информации США, "прямо сейчас" в Курской области находятся 8000 северокорейских военных. Об этом 31 октября Вуд заявил в Совете Безопасности.
Я хотел бы со всем должным уважением задать моему российскому коллеге вопрос: неужели Россия, по-прежнему, утверждает, что в России нет войск КНДР?
– сказал Вуд.
Представитель России в Совете Безопасности не ответил на этот вопрос.
Напомним, что при Владимире Зеленском также подтвердил пребывание солдат КНДР в Курской области. Он также отметил, что момент, когда они вступят в бой – вопрос дней.