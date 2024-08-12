Кто из работников ГСЧС имеет бронирование

Часть работников ГСЧС имеет бронирование от мобилизации. Однако его имеют только те сотрудники, которые спасают людей.

Председатель ГСЧС Украины Андрей Даник рассказал в интервью, что бронирование имеют большинство работников службы. Ранее глава Министерства внутренних дел говорил о 90% забронированных спасателей.

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Что известно о бронировании работников ГСЧС

Бронь у всех специалистов оперативных служб – то есть, это те, кто непосредственно спасает людей. 10% сотрудников ГСЧС не будут иметь брони. Это не оперативный состав, это состав обеспечения. Брони у них не будет, а будут ли они мобилизованы, будут решать ТЦК,

– заявил Даник.

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям объяснил, что в системе есть определенный некомплект. По его словам, если заберут больше людей на фронт, то это может быть критическим при проведении спасательных работ.

Кстати, забронированы также 90% работников полиции. Игорь Клименко объяснял, что 10% незабронированных правоохранителей могут присоединиться к бригаде "Ярость" или к дополнительно созданным 3 бригадам Национальной полиции Украины.