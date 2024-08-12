Голова ДСНС України Андрій Даник розповів в інтерв'ю, що бронювання мають більшість працівників служби. Раніше глава Міністерства внутрішніх справ говорив про 90% заброньованих рятувальників.

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Що відомо про бронювання працівників ДСНС

Бронь у всіх фахівців оперативних служб – тобто, це ті, хто безпосередньо рятує людей. 10% співробітників ДСНС не матимуть броні. Це не оперативний склад, це склад забезпечення. Броні в них не буде, а чи будуть вони мобілізовані, вирішуватимуть ТЦК,

– заявив Даник.

Глава Державної служби України з надзвичайних ситуацій пояснив, що у системі є певний некомплект. За його словами, якщо заберуть більше людей на фронт, то це може бути критичним при проведенні рятувальних робіт.

До речі, заброньовані також 90% працівників поліції. Ігор Клименко пояснював, що 10% незаброньованих правоохоронців можуть долучитися до бригади "Лють" або до додатково створених 3 бригад Національної поліції України.