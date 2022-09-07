Еврокомиссия предложила Украине еще 5 миллиардов евро помощи
Источник:твитер Урсулы фон дер Ляйен
Европейская комиссия предложила Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи. На данное решение уже отреагировал премьер-министр Денис Шмыгаль.
В среду 7 сентября Европейская комиссия предложила выделить дополнительную помощь Украине. Предложение комиссии должны одобрить Совет ЕС и Европарламент.
Важно Байден попросит Конгресс выделить Украине почти 12 миллиардов экстренной помощи
Дополнительная помощь Украине
Ситуация в Украине требует нашей неослабевающей поддержки. Сегодня (7 сентября – 24 канал) Европейская комиссия предлагает Украине дополнительные 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи,
– сообщила фон дер Ляйен.
Этот кредит дополняет 10 миллиардов евро, которые ЕС уже предоставил Украине в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи.
Реакция украинской власти
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в твиттере поблагодарил фон дер Ляйен и ЕС.
Надеюсь на скорейшее принятие ЕС и Советом ЕС,
– добавил Шмыгаль.
Что было накануне
5 сентября в Брюсселе прошло 8 заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Совет обсудил финансовую помощь и предоставление Украине 9,5 миллиарда евро, включая 2,6 миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира. ЕС заверил, что выделит оставшиеся средства из пакета макрофинансовой помощи, который был принят еще в мае.
Также стороны приветствовали решение о выделении кредитных средств Евроинвестбанка в размере 1 миллиард 59 миллионов евро для покрытия приоритетных потребностей.
Совет ассоциации еще приветствовал дополнительную финансовую поддержку в размере 26,2 миллиона евро для Украины в новых межрегиональных программах на 2021 – 2027 годы.
Кто еще обещает финансовую поддержку Украине
- Президент США Джо Байден планирует запросить экстренное финансирование в размере 11,7 миллиарда долларов. Средства будут направлены на оказание военной и финансовой помощи для поддержки Украины.
- Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби рассказал одному из либеральных российских телеканалов, на что пойдут эти средства. Почти 12 миллиардов будут направлены на оказание военной и финансовой помощи для поддержки Украины.