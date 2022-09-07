Еврокомиссия предложила Украине еще 5 миллиардов евро помощи

Европейская комиссия предложила Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи. На данное решение уже отреагировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В среду 7 сентября Европейская комиссия предложила выделить дополнительную помощь Украине. Предложение комиссии должны одобрить Совет ЕС и Европарламент.

Важно Байден попросит Конгресс выделить Украине почти 12 миллиардов экстренной помощи

Дополнительная помощь Украине

Ситуация в Украине требует нашей неослабевающей поддержки. Сегодня (7 сентября – 24 канал) Европейская комиссия предлагает Украине дополнительные 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи,

– сообщила фон дер Ляйен.

Этот кредит дополняет 10 миллиардов евро, которые ЕС уже предоставил Украине в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи.

Реакция украинской власти

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в твиттере поблагодарил фон дер Ляйен и ЕС.

Надеюсь на скорейшее принятие ЕС и Советом ЕС,

– добавил Шмыгаль.

Что было накануне

5 сентября в Брюсселе прошло 8 заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Совет обсудил финансовую помощь и предоставление Украине 9,5 миллиарда евро, включая 2,6 миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира. ЕС заверил, что выделит оставшиеся средства из пакета макрофинансовой помощи, который был принят еще в мае.

Также стороны приветствовали решение о выделении кредитных средств Евроинвестбанка в размере 1 миллиард 59 миллионов евро для покрытия приоритетных потребностей.

Совет ассоциации еще приветствовал дополнительную финансовую поддержку в размере 26,2 миллиона евро для Украины в новых межрегиональных программах на 2021 – 2027 годы.

Кто еще обещает финансовую поддержку Украине

Президент США Джо Байден планирует запросить экстренное финансирование в размере 11,7 миллиарда долларов. Средства будут направлены на оказание военной и финансовой помощи для поддержки Украины.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби рассказал одному из либеральных российских телеканалов, на что пойдут эти средства. Почти 12 миллиардов будут направлены на оказание военной и финансовой помощи для поддержки Украины.

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