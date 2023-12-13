Сколько на самом деле города потратили на елки из местных бюджетов

В сети распространяется информация, что города потратили из бюджета якобы 609 миллионов гривен на покупку елок и новогодних декораций. Журналисты проверили, действительно ли это так.

Движение ЧЕСТНО проанализировало, сколько средств на самом деле потратили города на новогодние праздники 2023 – 2024 годов из местных бюджетов.

Смотрите также В Киеве открыли главную елку страны: феерические фото

Сколько Украина потратила на новогодние декорации в этом году

Нынешней зимой в регионах не предусмотрены громкие празднования и значительные расходы на рождественские и новогодние праздники из городских бюджетов. В общей сложности по всей Украине на приобретение елок и новогодних декораций было потрачено 62 тысячи гривен.

Такие данные Движение "ЧЕСТНО" получило в ответ на запросы в городские советы. Некоторые города вообще отказались устанавливать главную елку, в частности Винница, Черкассы, Ровно, Житомир, Чернигов и Херсон.

Еще часть горсоветов вместо установки елок сосредоточилась на создании новогодней атмосферы для детей и приобретении подарков. В частности, в Житомире и Ровно организовали "Резиденции святого Николая", в Виннице - "Гостиную святого Николая", а в Николаеве – детский городок "Сказка".

А в городах, где елки были или будут установлены, из городских бюджетов средства выделялись минимальные. Большинство городов использовали елки и декорации прошлых лет.

Данные по городам

Киев

Главную елку Украины открыли в День Святого Николая на Софийской площади. Елка высотой 12 метров украшена игрушками в форме желтых и голубых сердец. Организаторы назвали новогодние декорации "Храбрые сердца" и посвятили украинским защитникам и защитницам. Елку установили на средства меценатов и деньги из городского бюджета потрачены не были.

В День Святого Николая также зажгли огни главных елок в Ужгороде, Тернополе, Ивано-Франковске и Одессе. Елки смонтировали на средства меценатов, а праздничную иллюминацию использовали прошлогоднюю.

Тернополь и Ивано-Франковск

В Тернополе и Ивано-Франковске елки украсили патриотическими игрушками ручной работы, которые изготовили школьники и питомцы садов.



Елка в Тернополе / горсовет

Львов

Во Львове установили живую елку, которую городу подарила супружеская пара. Для декорирования использовали иллюминацию и игрушки, приобретенные в предыдущие годы.

К теме Во Львове зажгли главную елку города: очень атмосферные и уютные кадры

Одесса

В Одессе главную елку высотой 20 мэров установили на Дерибасовской. В этом году это едва ли не самая высокая елка среди установленных в областных центрах. Украсили дерево стилизованными элементами традиционного украинского орнамента и сине-желтой лентой. Средства из бюджета не тратились.



Елка в Одессе / Общественное Одесса

Кропивницкий

В Кропивницком не устанавливают главную елку. Однако там украсили 12 елок, которые символизируют единение с украинскими городами-героями – Николаевом, Гостомелем, Бучей, Волновахой, Черниговом, Мариуполем, Харьковом, Херсоном, Ирпенем, Ахтыркой.

Украсить елки пришли горожане, переселенцы, волонтеры и военные.



Как елки украшали в Кропивницкой / Движение "Честно"

Запорожье

В Запорожье главную елку установили не на улице, а в бомбоубежище "Несокрушимый хаб". Средства из городского бюджета на это не выделяли.



Елка в Запорожье / Движение "Честно"

Харьков

В Харькове второй год подряд елку установили в метро, праздничной иллюминацией украсили семь станций. Елку смонтировали работники коммунальных предприятий, декорации использовали с предыдущих лет.



Елка в Харькове / Движение "Честно"

В Черновцах и Днепре просто украсили рождающиеся в городе елки. В этих городах также не предусмотрены расходы из бюджетов.

Средства из бюджета потратили всего два города

В общей сложности средства выделили только 2 города: Чернигов и Николаев. В Чернигове потратили 12 тысяч гривен на две елки, а в Николаеве – почти 50 тысяч на услуги по обновлению и приобретению световых декораций.

В прифронтовых городах елки не устанавливали из соображений безопасности.