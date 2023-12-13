Рух ЧЕСНО проаналізував, скільки коштів насправді витратили міста на новорічні свята 2023 0 2024 років із місцевих бюджетів.

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Скільки Україна витратила на новорічні декорації цьогоріч

Цієї зими в регіонах не передбачено гучних святкувань та значних витрат на різдвяні та новорічні свята із міських бюджетів. Загалом по всій Україні на придбання ялинок та новорічних декорацій було витрачено 62 тисячі гривень.

Такі дані Рух "ЧЕСНО" отримав у відповідь на запити до міських рад. Деякі міста взагалі відмовилися встановлювати головну ялинку, зокрема: Вінниця, Черкаси, Рівне, Житомир, Чернігів та Херсон.

Ще частина міськрад замість встановлення ялинок зосередились на створенні новорічної атмосфери для дітей та придбанні подарунків. Зокрема в Житомирі та Рівному організували "Резиденції святого Миколая", у Вінниці — "Вітальню святого Миколая", а у Миколаєві – дитяче містечко "Казка".

А в містах, де ялинки таки були чи будуть встановлені, з міських бюджетів кошти виділялись мінімальні. Більшість міст використали ялинки та декорації минулих років.

Дані по містах

Київ

Головну ялинку України відкрили у День Святого Миколая на Софійській площі. Ялинка заввишки 12 метрів прикрашена іграшками у формі жовтих та блакитних сердець. Організатори назвали новорічні декорації "Хоробрі серця" і присвятили українським захисникам і захисницям. Ялинку встановили коштом меценатів і гроші з міського бюджету витрачені не були.

У День Святого Миколая також засвітили вогні головних ялинок в Ужгороді, Тернополі, Івано-Франківську та Одесі. Ялинки змонтували за кошти меценатів, а святкову ілюмінацію використали минулорічну.

Тернопіль та Івано-Франківськ

У Тернополі та Івано-Франківську ялинки прикрасили патріотичними іграшками ручної роботи, які виготовили школярі та вихованці садочків.



Ялинка у Тернополі / міськрада

Львів

У Львові встановили живу ялинку, яку місту подарувала подружня пара. Для декорування використали ілюмінацію та іграшки, придбані в попередні роки.

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Одеса

В Одесі головну ялинку висотою 20 мерів встановили на Дерибасівській. Цього року це чи не найвища ялинка серед встановлених в обласних центрах. Прикрасили дерево стилізованими елементами традиційного українського орнаменту та синьо-жовтою стрічкою. Кошти з бюджету не витрачались.



Ялинка в Одесі / Суспільне Одеса

Кропивницький

У Кропивницькому не встановлюють головну ялинку. Однак там прикрасили 12 ялинок, які символізують єднання з українськими містами-героями – Миколаєвом, Гостомелем, Бучею, Волновахою, Черніговом, Маріуполем, Харковом, Херсоном, Ірпенем, Охтиркою.

Прикрасити ялинки прийшли містяни, переселенці, волонтери та військові.



Як ялинки прикрашали у Кропивницьку / Рух "Чесно"

Запоріжжя

У Запоріжжі головну ялинку встановили не на вулиці, а в бомбосховищі “Незламний хаб”. Коштів із міського бюджету на це не виділяли.



Ялинка у Запоріжжі / Рух "Чесно"

Харків

У Харкові другий рік поспіль ялинку встановили в метро, святковою ілюмінацією прикрасили сім станцій. Ялинку змонтували працівники комунальних підприємств, декорації використали з попередніх років.



Ялинка у Харкові / Рух "Чесно"

У Чернівцях та Дніпрі просто прикрасили ялинки, які ростуть у місті. У цих містах також не передбачені витрати з бюджетів.

Кошти з бюджету витратили лише два міста

Загалом кошти виділили лише 2 міста: Чернігів та Миколаїв. У Чернігові витратили 12 тисяч гривень на дві ялинки, а в Миколаєві – майже 50 тисяч на послуги з оновлення та придбання світлових декорацій.

У прифронтових містах ялинки не встановлювали з міркувань безпеки.