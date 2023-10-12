Распаковка танкиста: сколько стоит амуниция наводчика

Танкист имеет при себе меньшее снаряжение, чем, например, штурмовик. Дело в том, что основное оружие танкиста – его машина. В ней он не только работает: иногда танк превращается в дом, в котором экипаж не один день спит и ест.

Дмитрий Слободян – наводчик-оператор подразделения "Черные Ястребы". Наводчик – это тот, кто выбирает тип снаряда, заряжает, приводится и стреляет.

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Военный рассказал о своей экипировке и назвал приблизительную стоимость полного снаряжения.

"Лук" танкиста, в частности, состоит из:

Плитоноски – 20 тысяч гривен;

Сумка для сброса магазинов – 700 гривен;

Турникетов – 1500 гривен за штуку;

Шлем – 15 тысяч гривен;

Наушников – 3 тысячи гривен;

Берцев – 6 тысяч гривен.

Вещами обычно обеспечивает бригада, но кое-что бойцы покупают за свой счет. Так, Дмитрий купил себе берцы – говорит, они практичнее.

Во время прошлогоднего контрнаступления в Донецкой области мы с ребятами жили в посадке две недели. Это было осенью. Спали и ели в танке, это был наш дом. В таких случаях ты можешь не снимать обувь всю неделю. Поэтому оно должно быть удобным,

– сказал Дмитрий.

Дмитрий Слободян о том, сколько стоит снаряжение танкиста: смотрите видео

Сколько стоит танк

Также наводчик показал, как заводится танк. Стоимость машины украинского производства, на которой он работает, составляет около 13 миллионов гривен.

Она потребляет 4 литра солярки на 1 километр. Полный бак содержит 1200 литров топлива.

"Все зависит от того, как ты будешь ездить. В среднем эта машина потребляет 400 литров на 100 километров пути, но в зависимости от конкретной машины цифры будут отличаться", – отметил Дмитрий.