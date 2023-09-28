Расслабляться рано: эксперты рассказали, сколько еще танков осталось в России

Россия продолжает нести безумные потери в войне против Украины. В частности, речь идет о безумном сокращении количества танков, которые были на оснащении так называемой "второй армии мира".

Подсчетом количества танков в России занялось издание The Military Balance. Согласно его данным, у врага на более чем 1000 танков меньше, если сравнивать с прошлым годом.

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Сначала было почти 3 тысячи танков

По имеющимся сведениям, к началу полномасштабного вторжения в российские войска было около 3 тысяч танков в строю. Если быть точнее, то говорится о 2 927 боевых машинах.



В начале великой войны у врага было около 3000 танков / Фото The Military Balance

Данные The Military Balance свидетельствуют о том, что за год количество танков сократилось более чем на 1000 единиц. В то же время расширился, так сказать, ассортимент боевых машин. Так, теперь на балансе числятся еще 150 старых Т-62, о которых не упоминалось до 24 февраля 2022 года.



В России стало на 1000 танков меньше / Фото The Military Balance

В то же время следует обратить внимание на статистику блога Oryx. Его специалисты занимаются мониторингом потери техники в войне, развязанной Россией против Украины. По их данным, к середине 2023 года у врага стало на 2315 танков меньше. Обратим внимание, что это количество уничтоженных машин, которое подтверждено фотографиями или видео. Реальная цифра может быть значительно выше.

К тому же журналисты "Схем" получили в свое распоряжение два снимка – от 10 сентября 2022 и 2023 годов – российской центральной базы №2544. Она расположена в Красноярском крае, что в более чем 3 тысячах километрах от Украины.

По данным издания "Милитарный, там к середине прошлого года хранили 513 танков. Более 200 боевых машин готовились к утилизации. Пока же там хранятся более 200 танков. Правда, качество спутниковых снимков не позволяет установить их тип.



Спутниковые снимки центральной базы №2544 / Скриншот по видео "Схем"

Обратим внимание также на озвучиваемые в Генштабе ВСУ цифры. По состоянию на утро 28 сентября ведомство отчитывалось, что удалось уничтожить 4679 российских танков. Известно, что за минувшие сутки в металлолом превратили еще 4 боевых машины.