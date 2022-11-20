Об этом сообщили в аналитическом проекте Oryx. Они собирают данные о военных потерях, зафиксированных на фото и видео.

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В Oryx рассказали, что именно произошло с российскими танками:

859 уничтожили ВСУ;

64 повредили во время боевых действий;

56 единиц оставили при отступлении;

521 танк захватили украинские силы.

Потери на самом деле выше

С начала полномасштабного вторжения, как отметили аналитики, Россия потеряла минимум 8023 единиц военной техники. В частности:

4914 средств уничтожено;

198 повреждено;

300 брошено;

2611 захвачено ВСУ.

Исследователи Oryx также оценили потери Украины с 24 февраля. Они составляют 2287 единиц боевой техники. В частности, 1371 средств уничтожено, 94 повреждено, 60 заброшено и 761 захвачено.

Примите во внимание! Исследователи Oryx учитывают потери, зафиксированные на фото и видео в открытом доступе. Следовательно, они подчеркнули – настоящее количество уничтоженной техники выше.

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