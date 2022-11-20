Про це повідомили в аналітичному проєкті Oryx. Вони збирають дані про військові втрати, які зафіксовані на фото та відео.

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В Oryx розповіли, що саме сталося з російськими танками:

  • 859 знищили ЗСУ;
  • 64 пошкодили під час бойових дій;
  • 56 одиниць покинули при відступі;
  • 521 танк захопили українські сили.

Втрати насправді вищі

З початку повномасштабного вторгнення, як зазначили аналітики, Росія втратила мінімум 8023 одиниці військової техніки. Зокрема:

  • 4914 засобів знищено;
  • 198 пошкоджено;
  • 300 кинуто;
  • 2611 захоплено ЗСУ.

Дослідники Oryx також оцінили втрати України з 24 лютого. Вони становлять 2287 одиниць бойової техніки. Зокрема, 1371 засобів знищено, 94 пошкоджено, 60 покинуто й 761 захоплено.

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