Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БПАК АХИЛЛЕС 92 ОШБР Юрий Федоренко. Бойцам ВСУ нужны ударные БПЛА и своевременная поставка оружия, чтобы обеспечить паритет и преимущество на фронте.

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Ликвидация вражеской артиллерии

Украинские военные уничтожают вражескую технику, которой у россиян есть достаточное количество. Оккупанты заменяют уничтоженную в том же количестве.

"У нас был день, когда удалось уничтожить 5 прицепных пушек Д-20: три полностью и две были повреждены. На те места в ночное время противник затянул другие 5. То есть этих орудий хватает и боеприпасов для них", – отметил военный.

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В частности, пушку Д-20 россияне используют для обстрела передовых позиций украинских защитников, что наносит серьезное поражение подразделениям пехоты и является проблемой, подчеркнул Федоренко. Пушка проста в эксплуатации, но быстро не может быть восстановлена – для ее изготовления нужно определенное время.

"Поэтому стоит иметь в достаточном количестве ударные БПЛА, чтобы международные партнеры не медлили с поставками боеприпасов и при системной работе артиллерия противника будет существенно уничтожена. Как следствие – на некоторых отрезках мы обеспечим паритет, а на некоторых и преимущество. У кого есть преимущество в артиллерии, у этого есть преимущество в динамике боевых действий", – подчеркнул он.

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