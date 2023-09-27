Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпАК АХІЛЛЕС 92 ОШБР Юрій Федоренко. Бійцям ЗСУ треба ударні БпЛА та вчасне постачання зброї, аби забезпечити паритет і перевагу на фронті.

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Ліквідація ворожої артилерії

Українські військові нищать ворожу техніку, якої у росіян є достатня кількість. Окупанти замінюють знищену в тій же кількості.

"У нас був день, коли вдалося знищити 5 причепних гармат Д-20: три вщент і дві були пошкоджені. На ті місця в нічний час противник затягнув інші 5. Тобто цих гармат вистачає і боєприпасів для них", – зазначив військовий.

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Зокрема, гармату Д-20 росіяни використовують для обстрілу передових позицій українських захисників, що завдає серйозного ураження підрозділам піхоти і є проблемою, наголосив Федоренко. Гармата проста в експлуатації, але швидко не може бути поновлена – для її виготовлення треба певний час.

"Тому варто мати в достатній кількості ударні БпЛА, щоб міжнародні партнери не зволікали з постачання боєприпасів і за системної роботи артилерія противника буде знищена суттєво. Як наслідок – на деяких відтинках ми забезпечимо паритет, а на деяких і превагу. В кого є перевага в артилерії, в того є перевага у динаміці бойових дій", – підкреслив він.

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