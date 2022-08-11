Украинские власти активно работают над тем, чтобы вернуть погибших бойцов. Об этом заявил уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко.

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Каждую неделю мы работаем над этим вопросом. Мы действительно забрали уже очень много тел. Из Мариуполя забрали более 400 тел защитников "Азовстали", завода Ильича. Механизм работает,

– заверил Котенко.

Украина возвращает тела погибших военных

9 августа в Украину вернули 17 тел защитников "Азовстали", а 26 июля – 25 тел. Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции. Чтобы идентифицировать тела, родственники сдают ДНК-тест. Тела защитников попадают в морги Киева, Харькова или Днепра. Кроме того, планируется создать морг в Запорожье.

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