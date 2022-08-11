Українська влада активно працює над тим, щоб повернути загиблих бійців. Про це заявив уповноважений з питань осіб зниклих безвісти Олег Котенко.

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Кожного тижня ми працюємо над цим питанням. Ми дійсно забрали вже дуже багато тіл. З Маріуполя забрали понад 400 тіл оборонців "Азовсталі", заводу Ілліча. Механізм працює,

– запевнив Котенко.

Україна повертає тіла загиблих військових

9 серпня в Україну повернули 17 тіл захисників "Азовсталі", а 26 липня – 25 тіл. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції. Щоб ідентифікували тіла, родичі здають ДНК-тест. Тіла оборонців потрапляють у морги Києва, Харкова чи Дніпра. Крім того, планують створити морг у Запоріжжі.

Останні новини про війну в Україні

Станом на ранок 11 червня Збройні Сили України ліквідували вже 43 тисячі російських окупантів, з них за минулу добу – 200 осіб. Впродовж 10 червня найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.

За даними Генштабу, загарбники проводили розвідку боєм поблизу Яковлівки на Бахмутському напрямку. Але відважні ЗСУ відігнали загарбників назад. Крім того, росіяни вели наступ та штурм неподалік Бахмутського та Зайцевого, але, на щастя, відступити з втратами.

У Маріуполі ворог планує провести публічне судилище над українськими полоненими 24 серпня – на День Незалежності України. Так окупанти хочуть показати "перемогу" перед своїми громадянами.

Сейм Латвії визнав росію державою, яка спонсорує тероризм. Крім того, Рига закликала країни Європейського Союзу припинити видачу віз для росіян та білорусів. Цікаво, що невдовзі після оголошення рішення хакери зламали сайт Сейму.

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