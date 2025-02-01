В январе враг оккупировал меньше всего территории с августа прошлого года, – DeepState
В январе 2025 года противник оккупировал 325 кватратных километров украинской территории. Это свидетельствует о продолжении активного наступления, но это худший результат, которого удалось достичь врагу с августа прошлого года.
В целом российское наступление замедляется практически на всех направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Смотрите также Россия подступает к Купянску и продвигается в направлении Днепропетровщины, – Deep State
Какие темпы наступления у России
В январе российским оккупационным силам удалось захватить 325 квадратных километров украинской территории, отмечают в DeepState.
Враг продолжает вести активные наступательные действия на многих участках фронта. Однако почти везде его продвижение замедляется.
Так, в январе Россия захватила меньше всего территории с августа 2024 года. Рекордно неудачным для Украины был ноябрь, когда под контроль оккупантов перешло 730 квадратных километров территории. В августе же, в начале активного наступления, россияне взяли под контроль 363 квадратных километра.
Напомним, российские войска снова контролируют село Новомлинск на Харьковщине. Несколько недель назад плацдарм оккупантов там был ликвидирован, однако сейчас село снова под оккупацией.